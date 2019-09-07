Çocuklar 'Uçan Kütüphane' festivalinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk ve Suriyeli çocuklar, Uçan Kütüphane Festivali'nde buluştu.

Leyla Bayram İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen festivalin sunuculuğunu, Uçan Kütüphane Proje Koordinatörü Serap Aktürk üstlendi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, açılış konuşmasında Goethe Enstitüsü ve Yuva Derneği çalışanlarına teşekkür ederek, "Siz olmasaydınız entegrasyon ve eğitim alanındaki bu proje bu kadar başarılı olamazdı." dedi.

Eğitimin her toplumun temel taşı olduğunu ve çocukluk döneminde alınan eğitimin kişinin bütün yaşamını etkilediğini ifade eden Reiffenstuel, "Özellikle savaştan, yıkımdan, şiddetten ve nefretten kaçan çocuklar, aslında kendileri tarafından belirlenmesi gereken yaşamlarını en baştan kaybetme riskini taşır. Hatta bir meslek hayal etmeyi, örneğin doktor, öğretmen veya benim gibi diplomat olma şansını ve hayaline doğru çalışma fırsatını bile yakalayamazlar." diye konuştu.

, en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke"

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,6 milyondan fazla Suriyelinin yarısından fazlasının çocuk ve genç olduğunu anımsatan Reiffenstuel, "Türkiye, dünyadaki bütün ülkeler arasında en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülkedir." ifadesini kullandı.

Bu insanların vatanlarından uzakta yeni bir hayat kurmaya çalıştıklarını belirten Reiffenstuel, şunları kaydetti:

"Özelikle böyle durumlarda eğitim perspektifleri sunmamız, bu duruma maruz kalanların ellerinden tutmamız ve başka bir hayatın da mümkün olduğunu göstermemiz çok önemli. Bu nedenle 2016'dan beri 'Uçan Kütüphane' projesini destekledik ve bugün gerçekleşecek devirden çok memnunuz. Çünkü bu İstanbul bölgesinde ve Türkiye'nin güneydoğusunda 15 binden fazla çocuğa ve gence ulaşan bu projenin, desteğimiz olmadan da hayatta kalacağı, Yuva'nın bağımsız liderliği altında çocuklara eğitime erişim sağlamaya devam edeceği, buluşma ve tanışma fırsatları sunacağı anlamına geliyor."

Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Dr. Reimar Volker ise Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve ülke olarak projeyi destekledikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Projede emeği geçenlere ve projeyi destekleyenlere teşekkür eden Volker, "Uçan Kütüphane kendi başına boş bir konteyner. Siz değerli çocuklar bu konteyneri mutlulukla, fikirlerinizle ve emeklerinizle doldurdunuz. Bu kadar güzel şeyler yaptığınız için özellikle çocuklara teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Yeni etkinlikler için de çok heyecanlıyız"

Yuva Derneği Direkörü Erdem Vardar da "Uçan Kütüphane bizim için çocukluk demek, insanlık demek, eğlenmek demek, öğrenmek demek. Yuva Derneği çalışanları olarak Avcılar İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Leyla Bayram İlkokulu ile yapacağımız yeni iş birliği için çok heyecanlıyız. Uçan Kütüphane'nin sizlerle yapacağı yeni etkinlikler için de çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Yazgülü Karataş ve Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay'a plaket takdim edildi ve "Uçan Kütüphane"nin proje ortağı Yuva Derneği'ne devri gerçekleşti.

Festival Lindy Hop, MeloBe ve Kekeço beden perküsyon sahne gösterileriyle devam etti.

Alan aktivitelerine yoğun ilgi gösteren Türk ve Suriyeli çocuklar, Jose Carlos Conde Acuaviva'nın rehberliğinde "Fırçaların Dansı Boyama Atölyesi"nde hayallerini çizdi.

Survivor parkurunda eğlenen çocuklar, Suda Yüzen Boyalar, Meryem Beğen ve Tuba Karakaş'ın ebru atölyesine katılarak kendi ebrularını yaptı.

Alman Kültür Merkezi (Goethe-Institut İstanbul) tarafından, destekleyici "göç ve uyum programı" çerçevesinde hayata geçirilen "Uçan Kütüphane" projesiyle yerel kurum ve ortaklarla, Suriyeli ve Türk çocuklara ve gençlere eğitim ve buluşma fırsatlarına erişim sağlamanması hedefleniyor.