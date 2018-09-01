ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, belediyenin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla içini kütüphaneye dönüştürdüğü yolcu uçağı ilgi görüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na yerleştirilen uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A 300 tipi yolcu uçağı, iki yıl önce çocukların rahatça kütüphane olarak kullanabilecekleri şekilde yeniden düzenlendi.

Haftanın her günü açık olan kütüphane 09.30 ile 18.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yakup Tosun, parka getirdiği torunlarının kütüphaneyi çok beğendiğini söyledi.

Kütüphanede çocuklar için güzel ortam oluşturulduğunu ifade eden Tosun, "Bu tür sosyal faaliyetlerin her zaman desteklenmesi gerekir. Böyle bir hizmetin Çankırı'ya kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Çocuklar burada güzel vakit geçiriyor." dedi.

Kırşehir'den geldiğini söyleyen 9 yaşındaki Bartu Doğan ise uçak kütüphanede kitap okuduğunu belirtti.

Uçak kabinine de oturduğunu kaydeden Doğan, "Uçak kullanırken çok mutlu oldum. Burayı beğendim." diye konuştu.