"Çocuklar sporda fiziksel yapılarına göre gruplandırılmalı"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doktor Öğretim Görevlisi Levent Arslan, çocukların, okullarda kendi yaşıtları ile spor yapmalarına rağmen fiziksel gelişimlerinin farklı olması nedeniyle yaralanma ihtimalinin arttığını belirterek, "Bu yüzden çocuklar gruplandırılırken, yaşlarının yanı sıra fiziksel yapılarına göre de gruplandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, çocuklarda görülen spor yaralanmalarına ilişkin uyarılarda bulundu.



Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul çağı çocuklarının yeni bir heves ve heyecan ile gerek okullardaki spor kollarına, gerekse hafta sonları açılan spor branşlarına kayıt yaptırdığını aktaran Arslan, bu durumun yaralanma risklerini de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Levent Arslan, her yaştan bireylere olduğu gibi çocuklara da spor yapmalarını önerdiklerini kaydederek, "Çocuklarda büyüme üzerine olumlu etkisi olan başlıca spor yüzmedir. Fakat her çocuğun yüzmeye meraklı ve istekli olması beklenemez. Çocuklar çoğunlukla daha popüler olan futbol, basketbol ve voleybol gibi temas sporlarına yönelmektedir. Bu sporlarda da yaralanma riski yüksek." bilgisini verdi.

Çocukların yetişkinlere göre farklı kas ve iskelet sistemi bulunduğunu anımsatan Arslan, "Kas, tendon ve bağları esnek olduğu için yırtık ve kopma görülme ihtimali düşük iken, henüz kemik gelişimi tamamlanmadığı için kırık görülme ihtimali yetişkinlere göre daha yüksek. Bunun yanı sıra iyileşme yetenekleri yetişkinlerden daha fazla olduğundan, kısa sürede iyileşip günlük hayata daha çabuk dönebilmektedir." ifadelerini kullandı.





- "Centilmenliğin önemi vurgulanmalı"





Yapılan spora bağlı olarak yaralanma yerinin ve şiddetinin değiştiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Mesela futbolda ayak bileği ve diz yaralanmaları ön plandayken voleybolda omuz, el bileği ve el yaralanmaları daha sık görülmektedir. Basketbolda ise hem diz ve ayak bileği hem de omuz ve el bileği yaralanmaları yaklaşık eşit oranda karşımıza çıkmaktadır. Çocuklarda ekleme yakın kırıklar büyüme plağını (epifizi) etkileme açısından ayrıca önemli. Yaralanma sırasında büyüme plağı da zarar görürse ilerleyen zamanlarda buna bağlı kemiğin uzaması ile ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunlar, yaralanmanın şiddetine göre kısalık olabileceği gibi kemikte açılanma, eğrilik ile de sonuçlanabilir. Bu riski azaltmak için spor sırasında oluşan yaralanmalarda mutlaka bir ortopedi uzmanı tarafından muayene edilmeli ve tedavi bir an önce başlanmalıdır."

Doktor Öğretim Görevlisi Levent Arslan, spor yapan çocuklarda yaralanma ihtimalini azaltmak için antrenmanların uzman bir eğitmen kontrolünde yapılması, spor öncesi ısınma ve esneme hareketlerinin aksatılmaması uyarısında bulundu.

Özellikle okullarda kendi yaşıtları ile spor yapmalarına rağmen çocukların fiziksel gelişimlerinin farklı olması nedeniyle yaralanma ihtimalinin arttığını belirten Arslan, "Bu yüzden çocuklar gruplandırılırken yaşlarının yanı sıra fiziksel yapılarına göre de gruplandırmak gerekmektedir. Çocuklar yetişkinlerden daha duygusal ve kimi zaman daha hırslı oldukları için arkadaşlarına karşı kontrolsüz müdahaleler yapabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için gerek ebeveynler gerekse eğitmenler tarafından sporun bir aktivite ve eğlence aracı olduğu anlatılmalı ve centilmenliğin önemi vurgulanmalıdır." bilgisini verdi.