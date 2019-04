Çocuklar 'SİHA pilotu' oldu

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

EDİRNE(AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir grup öğrenci, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim alan 17 öğrenci, TEKNOFEST kapsamında öğretmenleriyle İstanbul'dan, Keşan ilçesindeki milli İHA ve SİHA üreticisi Baykar'ın SİHA Uçuş Eğitim Merkezi'ne geldi.

Öğrencilere burada merkezin eğitmenleri tarafından İHA ve SİHA'lar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra öğrencilere simülasyon istasyonlarında hava araçlarının uçuş mantığı ve hareket kabiliyetleri anlatıldı. Çocuklara son dönemde ülke içinde ve sınır ötesinde etkin olarak kullanılan insansız hava araçlarının önemi de aktarıldı.

"Konuk pilotlar" SİHA'yı uçurdu

Ardından SİHA'yı uçuş pistinde yakından inceleyen öğrenciler, Yer Kontrol İstasyonuna alındı. Öğrencilere koordinat ekranları tanıtıldı.

"Konuk pilotlar" SİHA pilotlarıyla bir SİHA'yı uçurdu ve aracı kontrol etti.

SİHA'nın havalanışı ve inişini merakla izleyen öğrencilerle eğitmenler hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Baykar SİHA uçuş eğitmenlerinden Taner Doğruer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baykar ailesi olarak çocukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Doğruer, çocukların küçük yaşlarda havacılıkla tanışmalarına vesile olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.

Keşif gezisine katılan öğrenciler de çok mutlu bir gün geçirdiklerini kaydetti.