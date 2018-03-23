Çocuklar masal kahramanlarıyla tedavi olacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği arasında "Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal" projesi için protokol imzalandı. İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve TÜGVA İl Temsilcisi Fatih Sert tarafından imzalanan projeyle, Eskişehir Devlet Hastanesi'ndeki çocuk polikliniği ve klinik odaları, masal kahramanlarıyla donatılacak.

Bilge, makamındaki imza töreninde, çocuk poliklinik ve kliniklerinin, çocukların hayal ettiği "masal bahçeleri"ne dönüşeceğini, sanal ekranda gördükleri hayal kahramanlarıyla hastane ortamında eğlenme şansı yakalayacaklarını söyledi.

Projenin hayata geçmesiyle hastane korkusu olan çocukların, bu korkusunun azalacağını vurgulayan Bilge, şöyle konuştu:

"Çocukların hastanede geçirdikleri sürede daha keyifli bir ortamda tedavileri sürdürülecek. Proje, Eskişehir'in çocuk hastalarının hayal dünyalarına hitap eden, hastane ortamını güzelleştirici, UNICEF çocuk haklarına uygun, çocuk sağlığına yüksek fayda sağlayan, motive edici ve kalıcı çözümleri olan faaliyetleri içeriyor. Bu, özünde, gelecek nesil çocuklarımız için devlet ve sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim aktörlerinin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyan, gelecek nesil için farkındalığı olan özel bir sosyal sorumluluk projesidir."

Projenin ilk aşamasında, masal kahramanlarıyla boyanıp süslenecek poliklinik girişlerine Nasreddin Hoca maketleri yerleştirilecek, klinik odalarına da masal ve boyama kitapları, çizgi film DVD'leri konulacak. İkinci aşamada ise TÜGVA tiyatro grubu, belli günlerde, "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Nasreddin Hoca" kostümleriyle tedavi gören çocukları eğlendiren masalları anlatacak.

