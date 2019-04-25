Çocuklar kendi yaptıkları kuklalarla yürüdü

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk ve mülteci çocuklar atık malzemelerden yaptıkları kuklalarla yürüdü.

Yardımcı Eller Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, beldedeki okullarda eğitim gören çocuklar, çeşitli hayvanları temsil eden kuklalar yaparak geçit töreni düzenledi.

Dünya barışı ve çevre duyarlılığı temalı etkinlik, Ortahisar Kalesi önünden başlayarak Fatih İlkokulu bahçesinde sona erdi.

Derneğin sözcüsü Gaye Gönülal, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldedeki mülteci ve yerli çocukların kaynaşması, atık malzemelerin değerlendirilerek çevre duyarlılığı oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Gönülal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarla birlikte kukla yapmaya karar verdik. Atık malzemeleri kullanarak, ejderha, ahtapot, leylek gibi çeşitli kuklalar yaptık. Çocuklar hem yapım aşamasında hem de geçit töreninde eğlendi." dedi.

