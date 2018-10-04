Çocuklar hayvan barınağını gezdi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara hayvan barınağını gezdirdi.

Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen programda çocuklar, barınakta yaşayan kedi ve köpekleri sevdi.



Barınak hakkında bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, sokaktaki sahipsiz, hasta, kazaya uğrayan hayvanları toplayıp gerekli tedavilerini yaparak onları yaşam alanlarına geri bıraktıklarını söyledi.



Özkan, "Burası tel örgüler içerisinde hayvanların tutulduğu hapishane değil. Burası hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin tedavilerinin yapıldığı bir merkez." dedi.



Özkan, günün anısına çocuklara mama kabı hediye etti.

