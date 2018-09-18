"Çocuklar en az bir öğün arı ürünleri tüketmeli"

İSTANBUL (AA) - Aksuvital Ar-Ge Merkezi'nden Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, arı ürünlerinin çocukların gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "Çocukların zihinsel ve fiziksel performansı için kahvaltıda bal, polen, arı sütü gibi ürünler bulundurmak doğru bir seçim olacaktır." açıklamasını yaptı.

Kabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, yetersiz ve dengesiz beslenmenin çocukların hastalıklara karşı direnç gösterememesini beraberinde getirdiğini, bunun da çeşitli sağlık sorunlarını ortaya çıkardığını ifade etti.

Söz konusu sağlık sorunları nedeniyle çocukların okula gidemediğini, devamsızlığın da okul başarısını düşürdüğünü belirten Kabakçı, okul çoğundaki çocuklar için kahvaltının önemine işaret etti.

Kabakçı, kahvaltının başarı ve büyümeyi etkileyen önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Çocukların zihinsel ve fiziksel performansı için kahvaltıda bal, polen, arı sütü gibi ürünler bulundurmak doğru bir seçim olacaktır." değerlendirmelerini yaptı.

Arı ürünlerinin çocukların gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını aktaran Kabakçı, şunları kaydetti:

"Arı sütü, protein içeriğiyle çocuk gelişimine katkı sağlar, bağışıklığı destekler. Arı poleni protein, vitamin ve demir içeriğiyle enerji desteği olmasının yanı sıra kas kütlesi gelişimini arttırır. Propolis, antimikrobiyal etkisinin yanında bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Dünya Sağlık Örgütü, balın antimikrobiyal ve lokal yumuşatıcı etkileri nedeniyle soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılmasını önermektedir. Arı sütü ile bal karıştırıldığında antibakteriyel etkisinin arttığı da bilinmektedir. Arı poleni kuvvetli antioksidan ve yangı giderici etkilerine bağlı olarak bağışıklık sistemini desteklemektedir. Çocukların gelişiminde en az bir öğün arı ürünlerinden birinin tüketilmesi oldukça etkili olmaktadır. Son olarak arı ürünlerini alerjisi olmayan kişilerin kullanabileceği unutulmamalıdır."