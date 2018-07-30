Çocuklar ektikleri sebzelerin hasadını yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Genç Bakışlar Mutlu Yüzler ÇOGEP 2018 Projesi" kapsamında tohum eken çocuklar sebzelerin hasadını yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve polisler eşliğinde toprakla 400 tohum buluşturan çocuklar, olgunlaşan sebzeleri topladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ÇOGEP kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılarak sosyal ve çevreye duyarlı birey olarak yetiştirilmelerinin önemli olduğunu belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:



"Gülen yüzler mutlu yarınlar projesi kapsamında hobi bahçesi etkinliğimize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile beraber 3 ay önce başladık. Bu faaliyet uzun soluklu bir faaliyetti. Bizim buradaki amacımız çocuklarımızı özellikle internet ve sosyal medya bağımlılığından kurtararak toprakla bir araya getirmek boş zamanları daha etkin kullanmaları için alternatif faaliyetler ortaya çıkarmaktı. Bu kapsamda bu çalışma bir yıl önce düşünüldü. Tarım İl Müdürlüğümüzün görüşleri alınarak bu çalışma başlatıldı. Şu an bu çalışma kapsamında 40 öğrencimiz toprakla tohumları buluşturmaya başladı. Bugün de bu çalışmanın meyvelerini almış bulunuyoruz. İnşallah bu tür çalışmaların daha fazla ilimizde çocuklarla buluşturulması yönünde bütün kurumlarımızın desteğini bekliyoruz."





