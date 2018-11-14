"Çocuklar Ekranla Değil, Akranla Büyüsün" projesi

SİVAS (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projesi kapsamında Sivas'ta, futbol hakimliği hakkında bilgilendirilen çocuklar, doyasıya da eğlenme fırsatı buldu.

Spor Park Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, amatör hakemler ile kaynaşarak hakemlik hakkında Sivas İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe'den bilgiler aldılar. Çocuklar temsili olarak yapılan bir müsabakada hakemlik yaparak, hakemlik hakkında da bilgi sahibi oldular.

Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, projenin öneminden bahsetti. Tan, çocukları ekran bağımlılığından uzak tutmak adına hayata geçirilen proje destek verenlere teşekkür etti.

Sivas İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe ise proje kapsamında çocukların keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Yüksektepe, çocuklara, hakemliğin tanıtımı, nasıl hakem olunur ve hakemliğin zorluklarını anlattı.

Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Çetin Güçyetmez, hakem ve gözlemciler ile çocuklar katıldı.







