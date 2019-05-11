Çocuklar ehil ellere emanet olacak

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 3. ve 4. seviye "Çocuk Bakım Elemanı" için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı ulusal yeterliliği onayladı.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara da belge kazandırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 829 ulusal yeterlilik belirleyen Kurum, 3. ve 4. seviye "Çocuk Bakım Elemanı" için hazırlanan ulusal yeterliliği kabul etti.

Çocuk bakım elemanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı söz konusu yeterliliklerde, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak isteyen adayların tabi tutulacağı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterlerine yer verildi.



- Çocuğun gelişimini desteklemesi isteniyor



Çocuk bakım elemanı yeterliliklerinde, adaylardan iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde, görev talimatlarına göre bebek ve çocuk bakımını gerçekleştirmesi, çocuğun gelişimini ve eğitimini destekleyen faaliyetlerde bulunup, çocuklarla yapılacak etkinliklere destek vermesi bekleniyor.

Ayrıca sınava katılacak adayların çocuk bakım süreçlerinde çocuğun güvenliğine ilişkin koruma önlemlerini net olarak bilmesi isteniyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen çocuk bakıcılarının, yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarından başarılı olmaları gerekiyor.



- "Bakıcılarımız nitelikli olursa çocuklarımız güvenli büyür"



MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk bakıcılarının en hassas işlerden birisini icra ettiğini belirterek, ulusal yeterlilik sayesinde bu mesleğin çerçevesinin belirlendiğini vurguladı.

Bir ülkenin geleceğinin çocuklar olduğuna işaret eden Ceylan, "Bundan ötürü çocuk bakıcılarının niteliğini artıracak bu düzenlemeyi çok önemsiyoruz. Bakıcılarımız ne kadar nitelikli olursa çocuklarımız o kadar özenli ve güvenli büyür. Bu yeterlilikle, çocuk bakıcılığını, ailelerin gözünün arkada kalmadığı, çocukların sevgi ve bilgiyle büyütüldüğü bir meslek olma niteliğine katkıda bulunduk." dedi.