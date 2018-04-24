Çocuklar bodrum katından şampiyonluklara yol alıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaklaşık 2,5 yıl önce okulun bodrum katına kurulan spor salonunda verilen karate eğitimine katılan çocuklar, aldıkları derecelerle yüz güldürüyor.

Medrese Mahallesi'nde Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan Süleyman Türkmani Ortaokulu'nun bodrum katındaki spor salonuna 50'si okuldan olmak üzere yaklaşık 80 çocuk katılıyor.



Türkiye Karate Federasyonu'na bağlı olarak Kırşehir'de sözleşmeli antrenörlük yapan Fatih Güneş, AA muhabirine, "Kaliteyi Geliştirme Projesi" kapsamında 5 yıldır görev yaptığı Kırşehir'de, bu sporda gelecek vadeden gençleri yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.



Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu ifade eden Güneş, Süleyman Türkmani Ortaokulu idarecilerinin girişimleriyle okulun bodrum katına spor salonu yaptıklarını, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla da burada kurslar düzenlediklerini ifade etti.



Şu anda 50'si okuldan olmak üzere 80 sporcuları bulunduğunu, bunlarla katıldıkları birçok turnuvadan derecelerle döndüklerini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:



"Okulda karate yapan çocuklarımızın ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok başarısı var. En son Erzurum'da yapılan Karadeniz ve Hazar bölgelerinden 25'e ye yakın ülkenin katıldığı, Türkiye'den 55'e yakın ilden sporcunun mücadele ettiği turnuvada çocuklarımız iki kupa aldı, ferdi derecelerimiz de oldu. Uluslararası turnuvalarda başarı elde ediyoruz. Çok kısa zamandaki çalışmanın neticesinde elde edilen başarılar bizleri sevindiriyor. Hem kata hem de kumite kategorilerinde yarışabilen 10 yaşındaki Furkan Çakır, Erzurum'da yapılan turnuvada 40 kiloda birinci oldu. Yine Furkan, Gaziantep'teki Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 40 kiloda Türkiye şampiyonu olarak milli takıma da seçildi. Sakarya'da yapılan 'Marmara Cup' dediğimiz uluslararası turnuvada takım ve ferdi derecelerimiz var. "