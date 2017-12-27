Çocuk ve gençlerin kalbine girme taktikleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, çocuk ve gençlerin kalbine girme taktiklerini anlattı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, psikolojik danışman ve eğitimci yazar da olan İl Müdürü Özer, çocukları anlamanın önemli olduğunu ve yetişkinlerin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Anlamadan anlaşılmanın beklememesi gerektiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Neden soruları yerine 'ne, nasıl' sorularını sorun 'Bunu neden yaptın? Neden sinirlisin?' gibi sorular çocuklara yargılayıcı ve tehdit edici gelebilir. Bunun yerine 'Ne oldu? Nasıl oldu?' gibi sorular sorarak onların duygu ve düşüncelerini öğrenerek, kendi çözüm yollarını üretmelerine, düşünce güçlerini geliştirmelerine yardımcı olun.

Çocuklar, işaret parmağınızı değil ayak izlerinizi takip eder. Yani hareketler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Yaptıklarınız, eylemleriniz sözlerden daha etkilidir. Bu gün Avrupa’da birçok doktor reçetelerine ilaç yerine sabah 3 defa, öğle 3 defa, aksam 3 defa sevdiklerinize çocuklarınıza sarılın, kucaklayın diye reçete yazıyor. Söz verdiğiniz şeyleri muhakkak yapmaya çalışın. Onlar, asla söylenenleri unutmaz. Onları eleştirirken şahsını, kişiliğini değil; yapmış olduğu eylemi eleştirin yani 'Sen aptalın tekisin yerine yapmış olduğun bu hareket doğru değildi gibi.' Överken de aynısını yapın."

Özer, çocuklarda kıyaslama yapmanın doğru olmadığını ve çocukların hatalarını yüzüne vurmak yerine onlara yakınlık gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Anne ve baba olarak asla "Melek" rolüne girilmemesi gerektiğini aktaran Özer, her insanın hata yapabileceğini vurguladı.