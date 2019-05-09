Çocuk sinemacılardan 'Vizontele'

ANKARA (AA) - Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, karikatürist, yapımcı ve çizer Varol Yaşaroğlu ve oyuncu Emre Turanlı ile birlikte yürüttükleri Çocuk Sinema Okulu'na ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Üç yıl önce başladıkları Çocuk Sinema Okulu'nda son zamanlarda sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara sinema ve televizyonu öğretebilmek ve çocukların ilgi alanlarına göre eğitim almalarını sağlamak için kurulduğunu anlatan Aktürk, çocuklara 6 aylık süreçte 8 branşta okullarında eğitim verdiklerini aktardı.

Eğitimlerin montaj, senaryo, kamera, yönetmenlik, oyunculuk, afiş tasarımı dublaj, film müzikleri, kostüm, dekor ve drone eğitimi başlıklarında devam ettiğini dile getiren Aktürk, eğitimlerin ardından çocukların istedikleri bir filmi iç ve dış mekanda çektiklerini, biletlerini tasarlayarak satışını yaptıklarını anlattı.

"Sinemanın çocuklar üzerindeki değişimi tartışılmaz"

Sinema Okulu'nun çocuklara büyük katkısının olduğunu belirten Aktürk, bu eğitimlerle birlikte "çok hareketlidir ders dinlemez" şeklinde tanımlanan çocukların bile derslerini ilgiyle takip etmeye başladığını hatta hiperaktivite sorunu olanların da kamerayı titretmemek için dakikalarca kıpırdamadan durabildiklerini belirtti.

Aktürk, "Sinemanın çocuklar üzerindeki değişimi tartışılmaz. Eğitimlerin bir şekilde yürütülmesi onları çok mutlu ediyor. Sosyal medya mecralarında yayımlayabilecekleri videoları profesyonel olarak çekmeye hazır hale gelmeleri eğitime olan ilgilerini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altı aylık sinema eğitimlerinin ardından İstanbul ve Ankara'da öğrencilerin kendi belirledikleri bir filmin çekimlerini ve kurgusunu kendilerinin yaptığını anlatan Aktürk, belirlenen bir sinemada bu filmin vizyona girerek biletlerinin satıldığını dile getirdi.

Çekimler için 1957 model klasik otobüs Başkente geldi

Yönetmen Esra Özge Aktürk, son olarak Ankara Göktürk İlkokulu öğrencilerine yönelik sinema eğitimlerini tamamladıklarını bildirdi.

Sanatçı Yılmaz Erdoğan'a ulaştıklarını ve Vizontele'nin yeniden çekimi için kendisinden izin aldıklarını belirten Aktürk, "Bu sırada Vizontele filminde oynayan 1957 model klasik otobüsün sahipleri ile iletişime geçtik ve otobüsü Ankara'ya çocukların çekimleri için gönderdiler. Çocuklar, drone ile otobüs sahnesini çektiler." bilgilerini paylaştı.

Filmin çekimlerinin Ümitköy'de yapıldığı belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"Vizontele'de 33 kişilik çocuk ekibi yer aldı. Çocukların 20'si hem oyunculuk yaptı hem de kamera arkasında görev aldı. Çocuklarımız kameramanlık yaptı, yönetmen koltuğuna oturdu, sanat yönetmeni çocuklar ise orijinal filmdekine benzer kostüm ve dekor tasarladılar. Sinema biletlerini de kendileri tasarladılar. Montaj kurgu kısmında montaj eğitmenleri ile birlikte montaj sürecine de katıldılar. Filmdeki asıl oyuncuların rollerini izleyen çocuk sinamacılarımız, benzer performansları da beyaz perdeye aktarmaya gayret ettiler. Çekimler, 10 gün sürdü. Filmde, Vizontele'nin aynı senaryosu kullanıldı."

Filmin galasının 10 Haziran'da Ankara'da düzenleneceğini bildiren Aktürk, galaya Yılmaz Erdoğan ile Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının ünlü isimlerinin de davetli olduğunu söyledi.

Hedef uzun metraj film

Yapımcı ve yönetmen Aktürk, daha önce İstanbul'da çocukların çektiği "Kezban Paris'te", "Sev Kardeşim" gibi filmlerin gösterime girdiğini belirterek, "Biz kurulduğumuz ilk iki yıl Yeşilçam konseptinin dışına çıkmadık ve yeni nesil ile ülkemizin sinema kültürünü bir araya getirmeye çalıştık. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi duayen ve bu sektöre yön vermiş isimlere çocukların filmlerini çekmek istediğini söylediğimizde hepsi canı gönülden destek olacaklarını ve galalarımıza da geleceklerini söylediler. Bu yıl Ankara'da ilk olarak Yeşilçam'ın dışına çıktık ve Vizontele filmini çektik." diye konuştu.

Aktürk, filmlerin biletlerinin satışından elde edilen gelirin Çocuk Sinema Okulu olarak başlattıkları "Her Bilet, Bir Dilek" kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklarla paylaşılacağını belirtti.

2019-2020 eğitim yılı için hedeflerinin İstanbul ve Ankara'da 1000 minik sinemacının eğitim alması olduğunu kaydeden Aktürk, "En büyük hayalimiz eğitimlerini tamamlayan çocuklarımızdan bir ekip ile uzun metraj vizyona girecek bir film çekebilmek bu konuda da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız." dedi.

Yönetmen Aktürk, Vizontele filminin 10 Haziran'daki galasının ardından 13 Haziran'da "Yumurcağın Tatlı Rüyaları" filminin Ankara'da; Cenap Şahabettin İlkokulu öğrencilerinin çektiği "Hababam Sınıfı" filminin 11 Haziran'da, III. Selim İlkokulu öğrencilerinin çektiği "Akran Zorbalığı" filminin ise 12 Haziran'da İstanbul'da vizyona gireceğini sözlerine ekledi.