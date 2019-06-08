Çocuk Meclisi üyelerinden

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Böcek Şenlik Okulu'nu ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24'üncü dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki Böcek Şenlik Okulu'na gitti.

Bilimin eğlenceli yönlerini keşfetmek, hayvan bilimine karşı merak uyandırmak, ekoloji bilincinin oluşturulması ve böceklere olan önyargının değiştirilmesi amacıyla kurulan okulda keyifli bir gün geçiren Çocuk Meclisi’nin 9-14 yaş grubundan oluşan üyeleri, böcek korkularını da yendi.

- Dünyanın en büyük hamam böceği

Ağaçlar ve çiçekler arasında atraplarla böcek yakalayarak inceleme yapan Çocuk Meclisi üyeleri, mikroskopla böcekleri yakından görme şansı yakaladı.

Dünyanın en büyük hamam böceği olarak bilinen Madagaskar hamam böceğini görme fırsatı da yakalayan çocuklar, ardından Ziraat Fakültesi Müzesi’ni gezdi.

- Böceklere karşı farkındalık

Açıklamada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı'nda bulunan Böcek Şenlik Okulu'nun (BÖŞO), böcekler konusunda çocuklara farkındalık kazandırmayı ve ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Öte yandan böceklerin özelliklerinin anlatıldığı, eğitim programında da böceklerin yaşam şekillerini öğrenen çocuklar, hem pratik hem de uygulamalı eğitimin yanı sıra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından verilen derslerde ise doğa dengesinden besin zincirine kadar birçok bilgi ediniyor.

Çocuklar, çizgi film ve drama oyunlarıyla böcek dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buluyor.