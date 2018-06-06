Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri mezunlarına dikey geçiş hakkı

ANKARA (AA) - Türkiye'de Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri mezunlarının 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, Türkiye'de ilk olarak üniversitelerinde açılan çocuk koruma ve bakım hizmetleri ön lisans programının, 2018 yılı itibariyle çocuk gelişimi programı ve okul öncesi öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilecek programlar arasında yerini aldığını belirtti.

Mezunlar için KPSS'de görev tanımı yapıldığını anımsatan Ateş, şunları kaydetti:

"Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Çocuk Destek Merkezleri’ndeki çalışmaları yönlendirebilecek, sürdürebilecek ve değerlendirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulan çocuk koruma ve bakım hizmetlerinde kalifiyeli öğrenci yetiştirmekteyiz. Çocuk koruma ve bakım hizmetleri programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık eğitim almakta. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin altyapısını oluşturmaktadır. Mezunlarımız başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedir."