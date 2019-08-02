Çocuk katili YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik temmuzda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 145 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya temmuzda da ağır darbe vurdu.

Bir ayda 145 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Temmuz 2019'da yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 145 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 192 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Temmuz ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 9 güvenlik görevlisi şehit oldu, 4 sivil hayatını kaybetti, 6 güvenlik görevlisi ile 6 sivil yaralandı.

Örgütün sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, temmuzda örgütün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Temmuz'da Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde olduğu belirtildi.

Tunceli'de 10 Temmuz'da etkisizleştirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan MLKP terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğu tespit edildi.

1,5 milyon ödülle aranan "mavi" kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Van'da, 21 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, biri Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategori olan iki terörist, ailelerin iknası sonucu teslim oldu.

Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu saptandı.

Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda 28 Temmuz'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan'ın, bir çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu birçok terör eylemine katıldığı belirlendi.

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış 29 Temmuz'da Erzurum'da sağ olarak yakalanıp tutuklandı.

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında 30 Temmuz'da hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

2017'den bu yana 408 terörist teslim olmaya ikna edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarılı operasyonlar terör örgütlerindeki çözülmeyi hızlandırdı.

Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken terör örgütlerinden kaçışlar ise arttı. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle iş birliğinin önemli katkısı oldu.

PKK/KCK ile aşırı sol terör örgütlerinin özellikle güvenlik güçlerine yönelik kirli yalanlarına rağmen, ikna çalışmaları sayesinde, 2017'de 105, geçen yıl 165 ve bu yılın da yaklaşık 7 aylık döneminde 138 olmak üzere 408 terörist teslim oldu.

Terör yuvalarına ikinci büyük harekat başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı" devam ediyor.

Bakanlık, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlattı.

Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam eden yeni harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek.

Temmuz ayındaki terör saldırıları

Temmuz ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

- Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 3 Temmuz'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Hakkari bölgesinde 9 Temmuz'da askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 12 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 bekçi hafif yaralandı.

- Hakkari kırsalında 14 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 asker şehit oldu.

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK tarafından araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 kardeş hayatını kaybetti.

- Hakkari'nin Derecik ilçesinde 16 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

- Bitlis'te, 19 Temmuz'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

- Diyarbakır'da 24 Temmuz'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.