Çocuk hırsızlar yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, iş yerinden hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen üç çocuk polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta Camicedit Mahallesi'ndeki iki ayrı büfede toplamda 600 lira para çalınması suretiyle gerçekleşen hırsızlık olayının ardından araştırma yapan polis, MOBESE kayıtlarından şahısları tespit etti.

M.K. (13), H.. (14) ve Y.G. (13) adlı çocukları yakalayan emniyet ekipleri, zanlıların üst aramasında bir kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ile 386 lira para ele geçirdi.

GBT sorgulamasında, çocukların Kayseri’de kayıp şahıs olarak arandığı, ayrıca Y.G. isimli çocuğun Ordu adli makamlarınca hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

