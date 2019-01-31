Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Sonuç Toplantısı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, "Çocuklarımızın, iş gücü piyasası içinde gelecek yılların gerekliliklerini karşılar nitelikte yetişkinler ve ülkemizin gurur duyduğu profesyoneller olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yürütülen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nın sonuç toplantısı Ankara Sheraton Hotel'de gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, toplantıda, çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin sorumluluklarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Bakanlık olarak çocukların ucuz iş kaynağı olarak sömürülmesi ile her türlü ihmal ve istismarlarının önüne geçmek için politika geliştirmek konusunda kararlı olduklarını ifade eden Ergezen, "Çocuklarımızın, iş gücü piyasası içinde gelecek yılların gerekliliklerini karşılar nitelikte yetişkin ve ülkemizin gurur duyduğu profesyoneller olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Çocuklarımızın teknik eleman olmasını beğenmiyoruz"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de projenin 10 pilot ilde yürütülen birinci etabını sonuçlandırdıklarını kaydederek, UNICEF'le tüm ülkeyi kapsayan projeler geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Çocukların mesleki eğitimle ilişkilerinin çok azaldığına dikkati çeken Palandöken, temel eğitim yoluyla çocukların bir zanaata yönelmesi hususunda zihinsel gelişmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yurt dışı gezilerinde Türk teknik elemanlarla ilgili övgüler aldıklarını anlatan Palandöken, "Maalesef çocuklarımızın beyaz yakalı olmasını istiyoruz. Teknik eleman olmasını beğenmiyoruz. Teknik eğitim sonrası eğitimini tamamlayarak istediği mesleği seçmesinin bilimsel olarak hiçbir mahsuru yok." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı gibi projelerle çocukların geleceğine ışık tutmak istediklerini kaydederek, "UNICEF'e bu işlerin üstesinden gelebilecek kadroların oluşumunda yardım ederek, Türk esnaf ve zanaatkarı olarak üstümüze düşen görevi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman da daha fazla iş veren ve çocuğa ulaşarak çocuk işçiliğini ele alan mekanizmaları iyileştirmek adına TESK ile olan iş birliklerini sürdürmek istediklerini aktardı.



Zicherman, proje kapsamında TESK'in 10 ilde bin 500 çalışana çocuk hakları ve iş ilkeleri konularında eğitimler verdiğini söyledi.



Toplantı, projeye ilişkin video gösterimi, plaket töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.







