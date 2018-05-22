"Çocuk Gözüyle 108 Gün" kitabı öğrencilere dağıtıldı

SİVAS (AA) - Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günün çocuk gözüyle anlatıldığı Ahmet Necip Günaydın tarafından yazılan "Çocuk Gözüyle 108 Gün" adlı kitap öğrencilere dağıtıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Kümbet Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Özaydın ve Toparlı, ziyarette öğrencilere "Çocuk Gözüyle 108 Gün" adlı kitabı hediye etti.

Özaydın, kitabı dağıtmaya Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulundan başladıklarını belirterek, "Bu vatanı kurtarma yolunda büyük mücadele veren Atatürk ve arkadaşlarını daha iyi tanıma ve Sivas'ta 108 gün ne yaptıklarını öğrenme imkanına sahip olacaksınız." ifadelerini kullandı.