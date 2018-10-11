Çocuk evi öğrencileri en güzel yemek için yarıştı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evleri arasında yemek yarışması yapıldı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen yarışmada, il genelinde bulunan çocuk evlerinde kalan 9 çocuk, üçer kişilik gruplar halinde en güzel yemeği yapmak için yarıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, 11 Ekim Kız Çocukları Günü nedeniyle böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Çocuk yurtlarında uzun yıllar idarecilik yaptığını anlatan Yıldırım, "Çocuk evi modellerinde çocuklarımız mükemmel davranışlar kazandı. Harika şeyler yapmaya başladılar. Bugünde kendilerinin sunumlarıyla kendi yaptıkları başından sonuna kadar yapmış oldukları yemek yarışması programı yaptı." dedi.

Yıldırım, çocuk evlerinde kalan öğrencilerin hayata hazır hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklarımız artık kendi aile yuvalarını kurmayı düşünecekler. Dolayısıyla bir annede olması gereken vasıfları ve özellikleri bilecekler. Sizler de bu çocuklarımızın bu güzelliklerine şahit olun istedik. Bu yarışma aslında kardeşlik arasında bir yarışma. Belki birincisini seçeceğiz ama katılımlarından dolayı hepsi gönlümüzün birincisi. Kendilerine başarılar diliyorum. Sizlerin de katılımlarından ötürü çok mutlu olduk. Geçen yıl takdir alan 12. sınıf çocuklarımıza bakanımız telefon hediye etti onlara telefonlarını vereceğiz. Teşekkür alan çocuklarımıza da tablet hediyelerini vereceğiz."

Konuşmanın ardından yarışmaya katılan çocuklar jüriye hazırladıkları yemekleri ikram etti.

Yarışma sonucunda Çınar Grubu testi kebabı, Afgan pilavı ve Kıbrıs tatlısından oluşan menüyle birinci, Yaran Grubu ikinci ve Karatekin Grubu ise üçüncü oldu.