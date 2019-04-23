Çocuk başkan mali müşavirlerin sorunlarına çözüm istedi

KARAMAN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak Karaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası başkanlığını devralan 7. sınıf öğrencisi Aslı Yağmur Alan, mali müşavirlerin sorunlarına çözüm istedi.

23 Nisan münasebetiyle odayı ziyaret eden İstiklal Ortaokulundan bir gurup öğrenci, oda başkanı Umut Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Aydın, tüm çocukların 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayarak koltuğu Alan'a devretti.

Alan da ülkemizin zengin ve her konuda dünyada söz sahibi bir ülke olması gerektiğini söyledi.

Mali müşavirlerin devlet ile mükellefler arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Alan, şunları kaydetti:

"Mali müşavirlik mükelleflerin vergisini zamanında ödemesine katkı sağlayan bir meslektir. Ayrıca dünyanın en önemli mesleklerinden olan denetim mesleği de mali müşavirlerin yetkisi alanındadır. Bir çok sektörde olan katma değer vergisinde düzenlemeler yapılması lazım. Hastalık ve özel günler için zorunlu sebep kolaylığı istiyoruz. Bu kadar yoğun çalışma temposunda sağlıkta yıpranma payı verilmesi gerekiyor. Mali müşavirlerin aileleriyle birlikte gerçek anlamda mali tatil yapabilmeleri gerekmektedir. Tahsilat sorunlarının çözülmesi önemli."