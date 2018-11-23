Çocuğa kreşte şiddete soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesindeki bir kreşte çocuğa şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kreş öğretmeni çocuğun ağzını kapatıp, susmasını bekledi" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında, olayın mağdur ve müştekilerinin tespit edilerek ifadelerinin alınması, kamera kayıtlarının geçmişe dönük temin edilip incelenmesi hususunda, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği bildirildi.