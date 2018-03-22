Çöçten günlük 8 megavat elektrik üretimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çöp atan bir şehirden, modern katı atık tesisinde elektrik üreten şehire dönüştüklerini söyledi.

Ekizağıl mevkisinde katı atık depolama sahasında gazdan enerji üreten tesislerde inceleme yapan Bahçeci, gazetecilere, 15 Şubat'tan itibaren çöpten günlük 8 megavat elektrik ürettiklerini aktardı.

Kervansaray dağına çöp atan bir şehirden modern katı atık tesisinde elektrik üreten şehir olduklarını, çöpte oluşan metan gazını yakarak elektrik enerjisi haline getirdiklerini belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"Tesisimiz 15 Şubat itibari ile devreye girdi. Bu tesisimizde yap işlet devret modeli ile ihaleye çıktık ve yaklaşık 1 milyon avro yatırımla yatırımcılarımız bu işletmeyi kurdu. On yıl süre ile burada elektrik üretecek. 2028 Şubat ayına kadar buradan elektrik üretecek ve buradan günlük yaklaşık 8 bin kilovat yani 8 megavat elektrik üretecek. Bu da şuna denk geliyor, yaklaşık 3 bin 200 konutun tükettiği elektriği üretecek. İnşallah hedef, ilave yatırımlarla bunu 22 megavata çıkartmak yani 9 bin konut miktarına getirebilmek. Buradan elde ettiği gelirden bize kira ödüyor, belediyemiz buradan bir gelir de sağlamış oluyor.

Çöpteki birikmiş gazı almazsak, doğaya bu atılmazsa o zaman ilerde patlama riski ve başka riskler taşır, bunu doğaya saldığınızda çevreye zararı oluyor. Bu tesisle birlikte doğaya metan gazı salımını da azaltmış oluyoruz."