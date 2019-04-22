Coca Cola ile Marvel'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Coca Cola, Marvel Stüdyoları ile yaptığı iş birliği kapsamında "Avengers: Endgame" filminden karakterler, sınırlı sayıda üretilen Coca-Cola Şekersiz ambalajlarında yer alacak.

Coca Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Marvel Stüdyoları ve Coca-Cola iş birliği ile hayata geçirilen "Avengers: Endgame" filmi, 25 Nisan'da 56 ülkeyle aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek.

İş birliği kapsamında, filmin süper kahramanları sınırlı sayıda üretilen Coca-Cola Şekersiz şişelerinde olacak.

Böylece Marvel Stüdyoları'nın "Avengers: Endgame" filminden aralarında Demir Adam, Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Kara Dul, Hawkeye, War Machine, Karınca Adam, Kaptan Marvel, Nebula, Rocket ve Thanos'un da bulunduğu 12 karakter Coca-Cola Şekersiz ambalajlarında yer alacak. Özel tasarım Coca-Cola Şekersiz şişeleri, Migros mağazalarında satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, şunları kaydetti:

"Sinemaseverlerin heyecanla beklediği Avengers: Endgame filminin kahramanlarını Coca-Cola şekersiz şişelerine taşıyarak, tüketicilerimize ve sinemaseverlere yeni bir Coca-Cola deneyimi daha sunmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri, yeni içeriklerle tüketicilerimizin markalarımız ile olan duygusal bağını güçlendirmeye ve deneyimlerini zenginleştirmeye devam edeceğiz."