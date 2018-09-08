Çobanlık yapan çocuk dağda ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki çocuk, dağda ölü bulundu.
Türkkeşlik köyünde yaşayan Hasan Toksoy, hayvanları otlatmak için köyden ayrıldı. Toksoy'dan uzun süre haber alamayan köylüler, köy çevresinde çocuğu aramaya başladı.
Yapılan aramalar sonunda Toksoy, köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki dağlık alanda bir ağaç altında ölü bulundu.
Toksoy'un cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.