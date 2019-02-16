Çobanlık sertifikası alan kursiyerler kepenek giydi

KONYA (AA) - Ilgın'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında açılan "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarına katılan çobanlar sertifikalarını aldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarını başarıyla tamamlayan 21 kursiyere sertifikaları verildi.



Koyun yetiştiriciliği yapmakta olan işletme sahipleri, kendi işletmesinde ya da aile işletmesinde sürü yönetimi elemanlığı yapan gençler ve gelecekte sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilerin katıldığı eğitimler sonunda verilen sertifikalarla, çobanlık mesleğinin de belgeli bir meslek haline geldiği belirtildi.

İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Anadolu'da bir çok kadim meslek var, bu meslekler geleneksel yöntemlerle öğrenilip uygulanıyor, ama her mesleğin bir akademik yönü var ve bu yönünü de eksik bırakmamak gerekiyor, bu amaçla Halk Eğitim Merkezimiz ihtiyaç duyulan her konuda eğitimler vermeye devam edecek. Belgeyi almaya hak kazananları tebrik ediyorum."

Kurs hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur da,"21 küçükbaş yetiştiricisine belge verdik, bu belgeyi almaya hak kazanan ve 200 başın üstünde küçükbaş hayvanı olan SGKlı yetiştiricilerimize Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 5 bin lira destek verilmektedir. Aynı zamanda bugün belge almaya hak kazanan 21 yetiştiricimizin içinden 4 tanesine günün anısına kepenek hediye ettik güle güle kullansınlar." dedi.

Programın sonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Veteriner Sağlık Teknisyeni Abdullah Altan'a da yetiştiricilerin eğitilmesinde gösterdiği gayret ve çabalardan dolayı Kaymakam Fatih Kadiroğlu tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kepenek giyme törenine, İlçe Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musfata Kılınç, Şube Müdürü Murat Akar ile çok sayıda çiftçi katıldı.



