CNR'dan fuar katılım ücretlerinde indirim

İSTANBUL (AA) - CNR Holding, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek vermek amacıyla fuar katılım ücretlerinde yüzde 10 ila yüzde 20 indirim yaptı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na bir destek de fuarcılık sektöründen geldi.

CNR Holding, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek vermek amacıyla fuar katılım ücretlerinde yüzde 10 ila yüzde 20 indirime gitti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Enflasyonla mücadelede biz de taşın altına elimizi koyduk." ifadesini kullandı.

Erem, CNR Expo Yeşilköy’de hayata geçirilen fuar organizasyonlarının Türkiye’nin ihracat oranına direkt katkı sağladığını vurgulayarak, "Yılda ortalama 20 bin katılımcı firma, fuarlarımız aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurarak uluslararası ticaretlerini artırıyor. Türkiye’ye yılda 6 milyonu aşan iş ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, her yıl düzenlediğimiz fuarlar turizm, tanıtım, ulaşım ve yeme içme gibi sektörlere, yıllık 5 milyar dolarlık hizmet ihracatı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat, turizm ve istihdam alanlarında böylesine büyük iş hacminin olduğu fuarcılık sektörünün, enflasyonun düşürülmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu belirten Erem, şunları kaydetti:

"Bu sebepten dolayıdır ki CNR Holding ailesi olarak, fuar katılım ücretlerimizde yüzde 10 ila yüzde 20 oranında indirim uygulama kararı aldık. Bu indirimler sayesinde katılımcı firmalarımızın elini güçlendirerek ihracatlarını daha da artırmak ve enflasyonla mücadeleye tüm gücümüzle destek vermek istedik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı ülkemizin refahı için destekliyoruz. Bu mücadelenin her türlü siyasi kaygıdan uzak, milli birlik ve beraberlik ruhu ile yürütülmesi gerekir. Tarihi boyunca, yaşadığı büyük sıkıntıları birlik olarak aşmış bir ulusun torunları olarak, bu mücadelemizden de muzaffer olarak çıkacağımıza inancım tamdır."