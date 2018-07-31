CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül’de düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül’de CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.

CNR Holding açıklamasına göre, CNR Expo Yeşilköy, Avrasya’nın en büyük spor festivaline ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilecek olan CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluslararası arenada da desteklenen festivale, Fransa’nın en önemli ticari kuruluşlarından Business France, Italian Trade Agency (İtalya Ticaret ve Yatırım Ajansı), İngiliz British Chamber Of Commerce (İngiliz Ticaret Odası Derneği) ziyaretçi desteğinde bulunacak.

Türkiye'de 7 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek CNR Sports Week İstanbul’da, spor ekipman ve donanımları, spor giyim ve aksesuarları, doğa sporları, beslenme ve gıda takviyeleri ve outdoor gibi spora dair tüm ürünler bir arada sergilenecek. Sporu hayat felsefesi haline getirmenin amaçlandığı organizasyonda, atletizmden okçuluğa, masa tenisinden futbola, zumbadan stepe, aerobikten pilatese, bisikletten ekstrem sporlara kadar dört gün boyunca çok sayıda etkinliğe imza atılacak. Sektör profesyonelleriyle ticari ve mesleki paylaşımda bulunulacak organizasyonda ziyaretçiler yüzlerce markanın binlerce ürününü karşılaştırıp, festivale özel indirimlerden faydalanabilecek.





- Ziyaretçilere Zumba eğitmeni olma fırsatı





Organizasyonda yerli firmaların yanı sıra dünyanın ünlü markaları da boy gösterecek. Sağlıklı yaşam ve fitness ekipmanlarının lider üreticilerinden Technogym düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, wellness ve bisiklet performanslarının da aralarında bulunduğu çeşitli sahne etkinliklerine imza atacak.



CNR Sports Week İstanbul’a, dünyaca ünlü fitness devi Zumba da katılacak. Fuar kapsamında 14-16 Eylül tarihleri arasında, dünyanın en iyi eğitmenlerinden Hollandalı Jaromir Cremers, Fransız Maeva Groubier ve İlker Dural’ın da olduğu çok sayıda profesyonel eğitmeni aracılığı ile Zumba eğitimi verecek.

Zumba eğitimine katılanlar; elektronik eğitim kılavuzu, kurs tamamlama belgesi, fitness sertifikasyon kredileri ile temel adımları incelemek için çevrimiçi videolara sahip olacak. Katılımcılara ayrıca 25 dolar değerinde CNR özel indirimi ve Zumba tasarım çantası da hediye olarak verilecek.



Uzun ve sağlıklı yaşam konusunun öne çıkacağı organizasyonda, ünlü eğitmenler çeşitli dans ve seminer etkinlikleri ile ziyaretçileri hem eğlendirecek hem de bilgilendirecek. CNR Sports Week İstanbul’a katılacak bazı ünlü spor, dans ve fitness eğitmenleri şunlar:

Duygu Etikan, Figen Yorgancıoğlu, Didem Zeybek, Özlem Demirbaş, Pınar Tansı, İnanç Akbaş, Hüseyin Ayaz, Hasan Kılınçer, Cengiz Cumhur, Fatih Günaydın, Murat Bür, Orçun Cinpir, Ertuğrul Tekeli, Özgür Aktürk, Orkun Kargöz, Koray Yağmur, Barış Çunguroğlu, Helio Faria, Stev Boedt, Jessica Exposito, Sasha Oshkin.









