CNR Food İstanbul kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini bir araya getirecek CNR Food İstanbul, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük gıda fuarı olma hedefiyle düzenlenen CNR Food İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy'de düzenleniyor. Fuar, 5-8 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerine hizmet verecek. CNR Food İstanbul, gıda, içecek, ev dışı tüketim ürünleri ve tedarikçileri, paketleme ve ambalaj sektörlerinin aynı çatı altında buluştuğu tek platform olma özelliği taşıyor.

Fuarda ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru, Güney Kore ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcı, bin 600'den fazla markanın bir araya gelmesi hedefleniyor. CNR Food İstanbul, CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık tarafından İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu iş birliğinde organize ediliyor.

Gıda sektöründe dünyanın en önemli firmalarının katılacağı CNR Food İstanbul, ihracatçı firmalar için büyük fırsatlar sunmayı hedefliyor. Çekya, Hindistan, Rusya, Özbekistan, Çin ve Malezya'nın ulusal pavyonlarının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Türkmenistan, Arnavutluk, İspanya, Kenya, Tayvan, İngiltere, Pakistan, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 200'e yakın yabancı firma, fuarda alım heyeti organizasyonuna katılarak ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Fuarın açılış konuşmasını yapan CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, CNR Food İstanbul'un sektörler için eşsiz ticari fırsatlar sunduğunu belirtti. Şenel, "Dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği bu dönemden çıkış yolu ihracattır. CNR Holding ailesi olarak biz bu bilinçle gerek katılımcılarımıza gerek ülke ihracatına azami katkıyı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz de fuarların bu dönemlerde ekonomiyi ateşleyecek unsurlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Bütün firmaların çift bacaklı olması gerektiğini söyleyen Şahinöz, "Her üretimin bir tarafında ihracat olmalı ki biz bu dış ticaret açığını kapayalım ve geçtiğimiz dönemdeki müreffeh günlere dönelim." diye konuştu.

Şahinöz, bu nedenle fuara çok önem verdiğini belirtti.





-"Marka olmadan fason üretimle bir yere varmamız çok zor"





İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ise farklı sektörlerin bir araya gelerek oluşturduğu sinerjiye tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Okutur, dünyada şu anda 2 trilyon dolarlık bir tarımsal ürün hacmi bulunduğunu ancak Türkiye'nin bundan aldığı payın 18 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tarım ve gıdada dünyada 200 milyar dolarlık bir hacmi hak ettiğini aktaran Okutur, "Bilmemiz lazım ki 15 yıl sonra 7 trilyon dolara ulaşacak bir pazardan bahsediyoruz. Bizim bugün 2 trilyon dolarlık pazarda sadece 18 milyar dolarlık ihracatımız varken bunun 200 milyar dolar olmasını hak ediyorsak 15 yıl sonra dünya'daki tarımsal ürün pazar payı 7 trilyon dolar olduğunda biz bunun neresinde olacağız. Adımlarımızı bugünden atmamız gerekiyor ama bu adımları atarken de ürünlerimizi hak ettiği değerde hak ettiği biçimde dünyaya satmamız gerekiyor. Dünya'da tarım çok önemli, tarımsal ürün çok önemli ancak marka olmazsak bunları istediğimiz değerde satamıyoruz.Marka olmadan fason üretimle bir yere varmamız çok zor." ifadelerini kullandı.

Dünyaya mal satarken Türk firmalarının kendi arasında rekabet etmemesi gerektiğini vurgulayan Okutur, birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da Türkiye'nin şu anda önemli bir darboğazdan geçtiğini ve en önemli şeyin "ihracatımızı nasıl artırabiliriz" olduğunu söyledi.

Bu noktada bu tür fuarların çok önemli olduğunu belirten Karaca, bu fuarın sürekli gelişen Türk gıda sektörüne önemli bir katkısı olacağını ifade etti.

Fuar öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönderdiği mesajda "Yoğun programlarım nedeniyle davetinize katılamayacağımı üzülerek bildiririm. Başta şahsınıza olmak üzere fuara iştirak eden tüm değerli konuklara selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tebrik mesajı yolladı.