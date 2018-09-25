CK Enerji'den akülü sandalyeler için 15 şarj istasyonu

İSTANBUL (AA) – CK Enerji'nin "Hayatı Aydınlat" projesi kapsamında düzenlenen konserden elde edilen gelirle, 12'si İstanbul Avrupa Yakası, 2'si Antalya, 1'i de Sivas'ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulmasının planlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji tarafından 2016 yılında başlatılan projenin beşinci etkinliği, dün gece Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının "sesleriyle" destek verdiği "Hayatı Aydınlat Konseri", müzisyen Günhan Özmen yönetiminde, şarkıcı ve söz yazarı Selami Şahin'in eşliğinde düzenlendi.

Mekan sponsorluğunu Beyoğlu Belediyesinin üstlendiği konserden elde edilen gelirle 12'si İstanbul Avrupa Yakası, 2'si Antalya, 1'i Sivas'ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, "Hayatı Aydınlat" projesiyle engelsiz bir yaşama destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Cengiz, şunları kaydetti:

"Bedensel engelli vatandaşlarımızın akülü sandalyelere sahip olması, ne yazık ki hayatın içinde yer almalarına yetmiyor. Dışarıya çıktıklarında akülü sandalyelerini şarj edecek istasyonlar da bulmaları gerekiyor. Biz de değerli belediyelerimizle iş birliği yaparak ulaşımda kilit nokta olarak kabul edilen yerlere şarj istasyonları kuruyoruz. Özellikle siz değerli çalışma arkadaşlarımın projeye sahip çıkması bizler için çok önemli."

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal da şu anda 35 kilometrelik metro hattında bu istasyonların bulunduğunu belirterek, "Bir sonraki adım metrobüs hatları olacak. Daha sonra meydanlar hastaneler ve AVM'lerde yapılabilir. İstanbul'da 2019 sonuna kadar toplam 25 istasyon 140 kilometrelik bir hat üzerine yerleştirilmiş olacak ve CK Enerji'nin diğer bölgelerinde de bu proje hayata geçirilecek. Bir akülü arabayı yüzde 100 şarj etmek 2 saat sürüyor, bu da yaklaşık 100 liralık bir elektrik tüketimine karşılık geliyor. Ama tabi bu istasyonlar ücretsiz akülü araç kullanan insanların hizmetine sunuluyor. Bir şarj istasyonunun kurulum ve montaj dahil tüm maliyeti toplam 15 bin lira civarına denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu proje kapsamında bugüne kadar biri CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğünün önünde, 12'si Metro İstanbul duraklarında olmak üzere 13 akülü sandalye şarj istasyonu kuruldu.

Şirket, İstanbul dışında ayrıca Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kilit ulaşım noktalarında yer alacak akülü sandalye şarj istasyonlarıyla engelli vatandaşların yaşamın içinde yer almasına destek olmak ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor.



