CK Enerji Çamlıbel Elektrikten

SİVAS (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, aboneleri korsan ödeme noktalarına karşı dikkatli olmaları için uyardı.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, abonelerin elektrik faturalarını yatırdığı noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol etmelerini istedi. Korsan olarak ifade edilen bu yerlerin vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabildiklerine dikkati çeken Tekin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) izni olmadığı halde yetkisiz olarak elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası tahsil eden ödeme noktalarının vatandaşları mağdur ettiğine işaret etti.

Elektrik abonelerini korsan noktalara karşı dikkatli olmaya çağıran Tekin, “Tüketiciler yetkisi olmayan bu yerlerde ödeme yaptıkları zaman 2-3 lira gibi işlem ücreti adı altında fazladan para veriyorlar. Daha da önemlisi, yaptıkları ödemelerin şirkete ulaşmaması nedeniyle elektrik borçları da kapanmıyor." ifadelerini kullandı.

Güvenli olmayan bu noktalarda vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur eden noktaların bulunduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti.

"Müşterilerimiz Sivas, Tokat ve Yozgat’ta sayıları 46'ya ulaşan Müşteri Hizmet Merkezimiz ve anlaşmalı NKolay, Pratik İşlem ve Faturamatik İşlem Merkezimizde elektrik faturalarını güvenli bir şekilde ödeyebilir. Korsan ödeme noktasına fatura bedelini yatıran vatandaş, elektrik faturasını ödediğini sanırken, bir masa bir sandalye olarak ifade edilen bu kurumlar tüketicilerin fatura bedellerini toplayıp ortadan kayboluyor. Vatandaş faturasını ödediğini düşünürken borç ödenmediği için faiz işliyor ve tüketici durumdan haberdar olmazsa borcundan dolayı elektriğinin kesilmesi dahi gündeme gelebiliyor."

Korsan ödeme noktalarının tahsilat yetkisi olmadığını vurgulayan Tekin açıklamasında şu değerlendirmeye de yer verdi:

"Mevzuata aykırı olarak yetkili şirketlerin marka, isim ve logosunu da kullanarak fatura tahsilatı yapıyorlar. Bu nedenle vatandaşların öncelikle ödeme yaptıkları yerin yetki belgesi olup olmadığını kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Şüpheye düşen tüketicinin ödeme noktasının yetki belgesini görmeyi talep etme hakkı bulunuyor."