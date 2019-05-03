CK Enerji Çamlıbel Elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet dönemi

SİVAS (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik, abonelik işlemlerinde e-Devlet dönemini başlattı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel Elektrik, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı'nda yerini aldı.

e-Devlet uygulamasıyla entegrasyon sürecini tamamlayarak yeni bir hizmet kapısı daha açan, yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle faaliyet gösteren şirket, artık e-Devlet üzerinden de abonelik, abonelik iptali, borç ve başvuru sorgulama hizmetlerini sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, e-Devlet üzerinden elektrikle ilgili birçok işleme hızla çözüm ürettiklerini belirtti.

İşlemlerin bir iki dakika içinde sonuçlandığını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Teknolojiye yaptığımız yatırımla CK Enerji Çamlıbel Elektrik müşterileri abonelik başvurusu ya da abonelik iptali gibi işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bu platform üzerinden yaptıkları başvuru durumunu sorgulamak isteyen müşterilerimiz de işlemlerini e-Devlet’ten takip edebilecek. e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan müşterilerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacak. Bu sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri de kurye ile müşterinin ayağına, ikamet ettikleri adrese gönderiyoruz. e-Devlet üzerinden elektrik hizmeti alacak olan müşterilerimiz, güvence bedelini de taksitli olarak faturasına yansıtma imkanına sahip olabiliyor."