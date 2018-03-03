Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Çizgi film kahramanı "Niloya" doğum gününü çocuklarla kutladı

- Kaynak Holding şirketlerinden Sentries AŞ markası "Niloya" çizgi filminin çocuk karakteri Niloya'nın doğum günü, çocukların katıldığı bir etkinlikle kutlandı - Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: - "Niloya'nın doğuşu tamamen Türk kültürü ve adetlerine, gelenek ve göreneklerine uygun olarak düşünüldü. Sevilmesinin nedeni budur" - "TRT Çocuk'la olan birlikteliğimiz 2016 yılından itibaren başladı. TRT Çocuk'la imzaladığımız yeni sözleşmeyle, yeni yayına girecek bölümlerle birlikte, 2020 yılına kadar TRT Çocuk'la olan beraberliğimize devam etme kararı aldık. Toplam 2016 ve 2020 yılı arasındaki bölüm sayısını söylersek, 118-120 bölüme tekabül ediyor"

03 Mart 2018 Cumartesi 19:29
Çizgi film kahramanı
banner230

İSTANBUL (AA) - Kaynak Holding şirketlerinden Sentries AŞ markası "Niloya" çizgi filminin çocuk karakteri Niloya'nın doğum günü, çocukların katıldığı bir etkinlikle kutlandı.

Levent Özdilek AVM'de gerçekleştirilen ve birbirinden renkli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar Niloya'nın yeni bölümlerini keyifle izledi.

Yeni bölümleri TRT Çocuk'ta yayınlanan Niloya'nın doğum günü partisine hafta sonu tatilinde çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, yaptığı açıklamada, Niloya'nın Türkiye'nin ilk yerli çizgi filmleri arasında yer aldığını belirterek, okul öncesi çocuklar için özel olarak hazırlanmış bu çizgi filmin, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Niloya'nın, Youtube'da 1 milyon kez izlenerek, en fazla izlenen çizgi film ödülünü aldığını belirten Öztürk, "Bu da gösteriyor ki, Niloya çocuklar tarafından çok izleniyor ve beğeniliyor. Çocukların bir arkadaşı Niloya. Bu yüzden böyle bir doğum günü organize ettik ve çocuklarla birlikte burada Niloya'nın buluşmasının gerçekleştirdik." diye konuştu.

Niloya'nın yeni bölümlerinin TRT'te Çocuk'ta geçen haftadan itibaren yayınlanmaya başladığını ifade eden Öztürk, yeni bölümlerin özellikle pedagoglar tarafından özenle hazırlandığını anlattı.

Birlikteliklerinin TRT Çocuk kanalıyla devam ettiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Niloya'nın doğuşu tamamen Türk kültürü ve adetlerine, gelenek ve göreneklerine uygun olarak düşünüldü. Sevilmesinin nedeni budur. TRT Çocuk'la olan birlikteliğimiz 2016 yılından itibaren başladı. TRT Çocuk'la imzaladığımız yeni sözleşmeyle, yeni yayına girecek bölümlerle birlikte, 2020 yılına kadar TRT Çocuk'la olan beraberliğimizi devam etme kararı aldık. Toplam 2016 ve 2020 yılı arasındaki bölüm sayısını söylersek, 118-120 bölüme tekabül ediyor. Dolayısıyla 2016-2020 yılları arasında Niloya TRT Çocuk iş birliği 4 yılda 118-120 bölüm civarında diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yayınlanmış olan yeni bölümler de bu sayıya dahil."

Anahtar Kelimeler:
İlhami ÖztürkLevent Özdilek AVMNiloya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim