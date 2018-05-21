Çizdiği resimlerle kimsesiz çocukların kahramanı oldu

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de grafiti sanatçısı Duran Balık, 0-6 yaşlarındaki koruma altına alınan kimsesiz çocukların kaldığı çocuk evleri sitesinin duvarlarına birbirinden renkli çizgi film kahramanlarını çizerek hem binaya yeni bir görünüm getirdi hem de çocukların gönlünü kazandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nin daha renkli bir görünüm kazanması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, kentte "Sakem Duran" olarak tanınan grafiti sanatçısı Duran Balık'a ulaşarak, koruma altına alınan 0-6 yaş aralığındaki kimsesiz çocukların kaldığı sitenin duvarlarına çizgi film kahramanlarının resmedilmesini istedi.

Projeyi ücret talep etmeden, gönüllü üstlenen Balık, sitenin dış ve iç cephesindeki duvarlara, yaklaşık 20 çizgi film kahramanını çizdi.

Çocukların oyun ve uyuma alanlarının duvarlarına, "Bugs Bunny", "Tweety", "Şirinler", "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" gibi birçok çizgi karakteri yansıtılırken, odalar yeni bir görünüm kazandı.

Birbirinden farklı renkleriyle sitenin duvarlarını çizgi karakterlerle donatan Duran Balık, çocukların en çok vakit geçirdiği parkın cephesine de "Gülüşün güneş olsun, ellerin umut" sözünü işledi.

"Çocukların mutluluğu paha biçilemez bir duygu"

Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili kendisine teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini ve bu işi ücretsiz olarak yapabileceğini kurum yetkililerine aktardığını söyledi.

Koruma altındaki kimsesiz çocuklara tahsis edilen alanı restore ettiğini ifade eden Balık, "Bu projeye, çocuklar için duvarların çok soğuk durduğunu düşünerek başlamıştık. Yaptığımız çalışmanın ardından çocukların yaşadığı bu alanları canlandırarak, yeni bir görünüm kazandırdık." dedi.

Balık, siteye ilk girdiğinde duygulandığını anlatarak, odaları gezdikten sonra çocukların renkli bir ortamda kalmaları için elinden geleni yapmak adına gayret gösterdiğini kaydetti.

Çocukların televizyondan tanıdığı birbirinden renkli çizgi film kahramanlarını duvara yansıttığı için mutluluk duyduğunu aktaran Balık, şöyle konuştu:

"Çocukların duvarlara bakarak mutlu olması gerektiğini düşündüm. Böyle bir projede olacağım için duygulanmıştım. Sonrasında çalışmalara başladım ve kafamda belirlediğim karakterleri yaklaşık bir ay içerisinde duvarlara çizdim. Yaklaşık 20 çizgi film karakterini renkli şekilde duvarlara aktardım. Kendi işimi gün içerisinde öğleden sonra yapıyordum. Buraya sabah saatlerinde gelerek çalışıp karakterleri tamamladım. Böyle bir projede olmak beni onurlandırdı. Çocukların duvarlara bakarken ki mutlululuğu paha biçilemez bir duygu. Çocukların çalışmaların ardından mutlu olduğunu gördüm. Çok güzel tepkiler verdiler. Burası çocukların ilerleyen yaşamında güzel bir iz bırakacaktır diye düşünüyorum."

Balık, çalışmalarında şiddete meyilli çizgi karakterleri tercih etmekten kaçındığının altınızı çizdi.

"Resimlere bakarak mutlu oluyorlar"

Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsmet Yavuz da 27 çocuğun koruma altında olduğu yurda yeni bir görünüm kazandırmak için hayata geçirilen projenin güzel sonuçlar verdiğini söyledi.

Yaş grubuna uygun olarak çocukların dikkatini çekebilecek bir proje yaptıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Çocuklara daha sıcak bir yuva hazırlamak istedik. Çalışmaları yapan arkadaşımızın böyle bir yeteneğinin olduğunu öğrenince kendisine ulaşarak yardım istedik. Kendisi de bize bu projeyi gönüllü olarak yapabileceğini söyledi. Çalışmaları kendisi her gün buraya gelerek büyük bir özveriyle tamamladı. Şu anda binaların ve odaların içerisine çizilen kahramanlar, çocukların ilgisini çekiyor. Resimlere bakarak mutlu oluyorlar. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir çalışma oldu."