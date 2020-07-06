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Civcivlerini yiyen yılanı yakaladı

NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE BİR BAĞ EVİNDE BULUNAN CİVCİVLERİ YİYEN YILAN CİVCİVLERİN SAHİBİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Genel 06.07.2020, 13:51
Civcivlerini yiyen yılanı yakaladı
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulunan civcivleri yiyen yılan civcivlerin sahibi tarafından yakalandı.

Avanos ilçesinde Abdullah Şenol bağ evine gittiğinde burada beslediği civcivlere yılanın saldırdığını gördü. Civcivlerine saldıran yılanın 2 civcivini yediğini belirleyen Abdullah Şenol kendi imkanları ile yılanı yakalayarak su bidonunu içine koydu. Şenol daha sonra ise su bidonuna koyduğu yılanı bir başka alana götürerek yeniden doğaya saldı.

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