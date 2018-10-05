Citroen'in kampanyaları ekim ayında da sürüyor

İSTANBUL (AA) - Citroen, ekim ayında da binek ve ticari araç modellerinde cazip faiz ve hurda teşviki fırsatları sunmaya devam ediyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleriyle öne çıkan Citroen modellerinde avantajlar ekim ayında da sürüyor.

Kampanya kapsamında müşterilere, C3, C-Elysee, Berlingo Combi, Berlingo Maxi Panelvan, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin liraya 24 ay yüzde 1,89 faiz fırsatı sunulurken, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ise 50 bin liraya 24 ay yüzde 1,89 faiz imkanı sağlanıyor. Ayrıca, tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Citroen'in B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroen C3'ün fiyatı kredi kampanyasıyla 98 bin 150 liradan, hurda teşvikiyle de 90 bin 150 liradan başlıyor.

Kredi kampanyasıyla, markanın Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model Citroen C3 Aircross 141 bin liradan, C-Elysee 89 bin liradan, Yeni Citroen C4 Cactus 139 bin 400 liradan ve C4 Picasso 185 bin 650 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Hurda teşviki kampanyası kapsamında da fiyatlar Citroen C3 Aircross'da 133 bin liradan, C-Elysee'de 81 bin liradan, Yeni Citroen C4 Cactus'te 131 bin 400 liradan, C4 Picasso'da 182 bin 650 liradan başlıyor.





- Hafif ticari araçlarda da kampanyalar sürüyor





Citroen'in hafif ticari araçlarında da uygulanan kampanyalar sayesinde, Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı hurda teşviki ile 83 bin 870 liradan başlıyor. Berlingo Combi, kredi kampanyasıyla 96 bin 500 liradan, hurda teşvikiyle de 86 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Kredi kampanyasıyla fiyatlar, Jumpy Panelvan'da 127 bin 650 liradan, Jumpy Space'de 157 bin 900 liradan, Jumpy Space Tourer'de 167 bin 500 liradan ve Jumper Panelvan'da 130 bin liradan başlıyor.

Hurda teşviki sayesinde ise Jumpy Panelvan'a 123 bin 533 liradan, Jumpy Space'e 147 bin 900 liradan, Jumpy Space Tourer'a 157 bin 500 liradan ve Jumper Panelvan'a 125 bin 807 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.