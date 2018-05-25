Citroen'den C5 Aircross'u tanıttı

İSTANBUL (AA) - Citroen, yeni SUV modeli C5 Aircross’u tanıttı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, markanın amiral gemisi görevini üstlenecek olan yeni nesil SUV C5 Aircross, sunulan 30 farklı gövde kombinasyonu sayesinde tüketicilere geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Citroen Advanced Comfort programının elçisi olan C5 Aircross, SUV segmentindeki en modüler ve konforlu model olma iddiasında. Yeni Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklarla donatılan C5 Aircross konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuklar sayesinde otomobilin bagaj hacmi 580 litre ila 720 litre arasında değişebiliyor. Sınıfının standartlarının üzerinde bagaj hacmi sunan C5 Aircross benzeri görülmemiş bir modülerlik sağlıyor.

C5 Aircross, ön camın üst kısmında yer alan bir kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde otonom sürüşe doğru önemli bir adım olan, aralarında Aktif Güvenlik Freni, Stop&Go özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, Şeritte Kalma Asistanı, Park Asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek olan Yokuş İniş Destek Sistemi ve Grip Control’ün de bulunduğu 20 farklı sürüş ve konfor destek sistemi ile donatıldı.

C5 Aircross, yüksek performanslı, Euro 6.2 standartlarını karşılayan benzinli ve dizel motor seçenekleri ve yakıt avantajı sağlayan daha hafif 8 vitesli EAT8 tam otomatik şanzıman ile geliyor. Fransa’daki Rennes-La Janais tesisinde üretilen C5 Aircross, 2018 sonunda satışa sunulacak. 2019 sonunda sunulması planlanan Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu ise Citroen’in ilk Plug-in Hybrid modeli olacak.



