Citroen yetkili servislerinde yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) - Citroen, 14 Haziran'a kadar araçlarını yetkili servislere getiren Citroen sahiplerine orijinal mekanik ve bakım yedek parçalarında, bunların işçiliğinde ve Total motor yağlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kaliteli hizmet anlayışıyla 50’yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren Citroen, avantajlı servis kampanyalarına, hız kesmeden yeni kampanyası ile devam ediyor.

Citroen Yetkili Servisleri’nde uygulanacak kampanya kapsamında Citroen sahiplerine orijinal mekanik ve bakım yedek parçaları, bunların işçiliği ve Total motor yağlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Ayrıca Citroen, 750 TL artı KDV ve üzeri bakım ve mekanik servis harcaması, 4 adet Michelin veya Yokohama lastik alımı veya Online Randevu ile servise gelinmesi (ve 375 TL artı KDV bakım ve mekanik servis harcaması yapılması) halinde Citroen sahiplerine laptop sırt çantası hediye edecek.

Citroen teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroen Türkiye, 14 Haziran Perşembe gününe kadar sürecek kampanya ile tüm Citroen araç sahiplerinin yollarda güvenle seyahat etmesini sağlıyor.