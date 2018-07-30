Citroen, Rally Finland'ı podyumda bitirdi

İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, takvimin en hızlı rallilerinden biri olan Rally Finland'ı podyumda bitirdi.

Citroen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Finlandiya’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci ayağı Rally Finland'da Mads Østberg-Torstein Eriksen ikilisi Citroen'i podyuma taşıyan ekip oldu.

Citroen Total Abu Dhabi WRT adına Citroen C3 WRC ile yarışan ve 3 etapta en iyi zamana imza atan Mads Østberg-Torstein Eriksen yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı.



Rally Finland'ın 23'üncü etabında düzenlenen Power Stage'de de ikinci en iyi zamanı yapan ikili, ayrıca dört puanı da hanelerine yazdırmayı başardı. Bu sonuç ile Citroen Total Abu Dhabi WRT İsveç ve Meksika'nın ardından üçüncü kez podyum başarısı gösterdi.



Rally Finland'da Total Abu Dhabi WRT adına yarışan Craig Breen-Scott Martin ikilisi de yarışı sekizinci sırada tamamlayarak takıma önemli puanlar kazandırdı.