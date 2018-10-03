Citroen, Paris Otomobil Fuarı’nda iki konsept modelinin müjdesini verdi

İSTANBUL (AA) - Citroen’in geleceğine dair ipuçları içeren iki konsept modelinin müjdesi Fransa’da düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda verildi. Citroen’in yüzüncü yılı için hazırlanan konseptlerin ilki mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda, ikincisi ise nisan ayında düzenlenecek Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.



Citroen açıklamasına göre, 2019 yılında yüzüncü yaşını kutlayacak olan Citroen’in geleceğine dair detaylar verecek iki konsept modelin müjdesi Paris Otomobil Fuarı’nda verildi. 2019 yılının mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda markanın şehir teması için geliştirdiği yeni bir ulaşım çözümünün konsept modeli tanıtılacak. 2019’un nisan ayında gerçekleşecek Şangay Otomobil Fuarı’nda ise markayla özdeşleşmiş konforu bir adım ileri taşıyacak yepyeni bir konsept model tanıtılacak.

Markanın yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Citroen, 6-19 şubatta Retromobile Fuarı ve 19-21 temmuzda "Yüzüncü Yıl Buluşması" etkinliği düzenliyor. Bu etkinliklerde markanın tarihine damga vurmuş birbirinden özel modeller sergilenecek.