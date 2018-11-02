Citroen kasımda ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Citroen kasım ayında ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve “sıfır faiz” fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, kasım ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatları sunuyor. C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı veriliyor. C4 Picasso modellerinde ise 60 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz imkanı tanınıyor. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroen modellerinde avantajlar kasım ayında çok avantajlı fırsatlar sunuyor.





- Hurda teşvikiyle birlikte C3 modelinde başlangıç fiyatı 70 bin TL’ye iniyor





Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri ise ÖTV ve KDV indirimleri, ilave indirimle birlikte sunulan sıfır faiz kampanyasına ilişkin şunları kaydetti:

“Kasım kampanyamızda ÖTV indirimini birebir yansıttığımız fiyatların üzerine ek olarak kampanya indirimini güçlendirip, 60 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği sunuyoruz. Böylece sunduğumuz avantaj vergi indiriminin de üstüne çıkmış oluyor. Kasım-Aralık aylarında geçerli olacak ÖTV ve KDV indiriminin, son aylarda ve geçen seneye göre ertelenen müşteri talebini tekrardan canlandıracağını ve gerçek bir alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. Hurda desteğini de göz önünde bulundurursak, başlangıç fiyatımız C-Elysee modelimizde 69 bin 500 TL’ye, C3 modelimizde 70 bin TL’ye, Berlingo Kombi’de ise 83 bin 535 TL’ye inmiş durumda.”

Yeni Citroen C4 Cactus’ün fiyatı ÖTV indirimiyle 119 bin 900 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 111 bin TL’den, C4 Picasso’nun fiyatı ÖTV indirimiyle 157 bin 650 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 154 bin 650 TL’den başlıyor. ÖTV ve KDV indirimi üzerine ek indirim ve kredi kampanyası Citroen’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor.

Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180 derece açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı KDV indirimi ve hurda teşviki ile birlikte 68 bin 348 TL’den başlarken, Berlingo Combi’nin fiyatı ÖTV indirimiyle 87 bin TL’den, hurda teşviki ile birlikte 83 bin 535 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Jumpy Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 106 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 102 bin 15 TL oluyor. Jumpy Space’in fiyatı ÖTV indirimiyle 140 bin TL olurken hurda teşviki ile birlikte 134 bin 390 TL oluyor. Jumpy Space Tourer’ın fiyatı ÖTV indirimiyle 148 bin TL'ye düşerken, hurda teşviki ile birlikte 142 bin 68 TL oluyor. Jumper Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 107 bin TL’den başlarken hurda teşviki ile birlikte 102 bin 977 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.