Citroen kampanyası yıl sonuna kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - Citroen'in kasım ayında uyguladığı avantajlı servis kampanyası, gelen yoğun talep üzerine 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılan Citroen Yetkili Servislerinde uygulanacak net fiyatlı kampanya kapsamında Citroen sahiplerine orijinal bakım yedek parçaları, işçilik ve motor yağlarında cazip indirimler içeren dört faklı "Standart Paket" ve beş farklı "Full Paket" sunuluyor.

Kampanya süresince tüm benzinli ve dizel binek araçlar için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL, Full Bakım Paketi ise KDV dahil 750 TL olacak. Ticari araçlarda da tüm Nemo ve Berlingo modelleri için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL iken Full Bakım Paketi KDV dahil 725 TL olacak.

Jumpy modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 620 TL, Full Bakım Paketi ise KDV dahil 780 TL olurken, Jumper modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 680 TL iken, Full Bakım Paketi KDV dahil 950 TL'den sunuluyor.



Standart Paket, yağ filtresi, hava filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği ve 15 nokta kışa hazırlık checkup işçiliği hizmetini kapsıyor. Full Paket ise yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği ve 15 nokta kışa hazırlık checkup hizmetini kapsıyor.



Citroen teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroen Türkiye, 31 Aralık 2018’e kadar sürecek kampanya ile tüm Citroen araç sahiplerinin yollarda güvenle seyahat etmesini amaçlıyor.