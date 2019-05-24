Cirit atmada Türkiye şampiyonu oldu

YOZGAT (AA) - Bursa'da 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Okullar Arası Puanlı Atletizm Final Müsabakalarında Songül Suntay Türkiye şampiyonluğunu kazandı.



Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü atletizm antrenörü Adem Öksüz, AA muhabirine, son yıllarda Sorgunlu atletlerin yurt genelinde yapılan yarışmalarda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Öksüz, "Bursa'da çeşitli branşlarda 15 takım, 181 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalara takım halinde katıldık. Cirit atma branşında Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencimiz Songül Suntay, 35,45'lik derecesiyle birinci oldu ve ilimize Türkiye şampiyonluğunu kazandırdı. Öğrencimizin almış olduğu bu sonuç, bizleri gururlandırmıştır. Onun başarısında mutlaka kendisinin çok çalışmasının katkıları büyüktür. Kendisine bu konuda destek olan, yardım eden herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

