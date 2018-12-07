"Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı" üniversiteler ittifakı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 22 üniversitenin katılımıyla "Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerarası İşbirliği Destek ve İletişim Grubu Çalıştayı" düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çalıştayla ilgili bilgi veren Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli, çalıştayın küçük gruplar halinde başladığını, 6 ayda bir farklı kentlerde bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara Üniversitesinin bu konuya öncülük ettiğini belirten Gölgeli, şunları kaydetti:

"Bu konuda yapılan çalışmalar çok yavaş işliyor. Henüz birkaç üniversitede Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimleri (CTS) oluşturuldu. Üniversitelerde meydana gelen öğrencinin öğrenciye, hocanın öğrenciye, hocanın hocaya ya da herhangi bir üniversite çalışanının uğradığı cinsel taciz ve istismarda kişiye destek olma, olayın hukuki boyutuna danışmanlık yapma, ceza hukukunun devreye girmesi konularında çalışıyor bu birimler."

Çalıştay, farklı üniversitelerden katılan akademisyenlerin sunumları, soru ve cevaplarla sona erdi.