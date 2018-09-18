Cinsel istismar sanığı 3 yıl hapse mahkum oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 yıl önce 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde temyiz edilen dosyanın görüldüğü karar duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu sanık Emre Büyükkör (31) ile şu anda 22 yaşında olan mağdur kız, yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığı "küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan 3 yıl hapse mahkum etti.

Eskişehir'de, 2013 yılında Emre Büyükkör okuldan evine dönen bir kızı bıçakla tehdit ederek Porsuk Çayı kenarına götürmüş, saçlarından tutarak yerde sürüklemiş, mağdurun çantasını karıştırarak cep telefonunu ve parasını almaya çalışmış, başarılı olamayınca cinsel istismarda bulunup kaçmıştı. Mağdur ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.