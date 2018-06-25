Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcileri Türkiye'yi keşfedecek

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsüntüden yapılan açıklamaya göre, Türk dilini, kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan enstitünün "Misafirimiz Olun" projesi devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü, kültür diplomasisi çalışmaları çerçevesinde başlattığı proje ile geçen yıl medyadan iş dünyasına, kültür ve sanattan sivil topluma; geniş kamusal erişime sahip çevrelerin temsilcilerinden oluşan Çinli heyetleri, Türkiye'de ağırladı. Çok kısa sürede olumlu etkilerini gösteren proje dolayısıyla özellikle Fethiye bölgesine "ölü sezon" olarak adlandırılan ocak, şubat ve mart aylarında çok ciddi Çinli turist akını oldu.

"Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nün geçen yıl Türkiye'de ağırladığı Çinli gazeteci Lu Fei, Türk misafirperverliği ve Türkiye'nin büyülü atmosferinin kendisinde bıraktığı olumlu izlenimlerin etkisi ile Türk-Çin ilişkilerine katkı sunacak bir grup ile yeniden Türkiye'yi ziyaret edecek.

Lu Fei, yüksek yapay zeka teknolojisine dayanan haber ve bilgi hizmeti sunan bir mobil aplikasyon şirketi Yidian-Zixun'ın temsilciliğini yapıyor. Toplam kullanıcı sayısı 560 milyon olan şirket, günlük 59 milyon aktif kullanıcısı ile Çin'in en büyük ikinci mobil bilgi platformu konumunda. CCTV, People's Daily ve Xinhua Haber Ajansı gibi hükümet organlarının desteklediği Yidian-Zixun Medya, okuyucu yorumları ve anketlerine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde en başarılı medya grubu seçildi.

Çin heyetinde, Çin'in en ünlü sosyal medya fenomenleri ve sosyal medya şirketlerinin sahipleri yer alacak. Türkiye tanıtım turları kapsamında; İstanbul, Kapadokya, İzmir ve Fethiye bölgeleri ziyaret edilerek, Türk turizm potansiyelinin, Türk kültürünün, modern ve geleneksel sanatlarının Çin Halk Cumhuriyeti'nde geniş kitlelere tanıtılması sağlanacak.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini milyonlarla paylaşacaklar

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi ile "Misafirimiz Olun" projesinin önemi daha da arttı. Türkiye'ye bu yıl gelecek Çinli turist sayısında artış bekleniyor. Proje kapsamında Türkiye'de ağırlanacak Çinli medya mensuplarının sosyal medyadaki paylaşımlarının da Türkiye'nin tanıtılmasında katkı sağlaması bekleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü, proje ile Çinli turistlerin özel olarak ilgi gösterdikleri İstanbul ve Kapadokya bölgeleri ile potansiyel ilgi merkezleri içerisinde yer alan Fethiye, İzmir bölgelerinin turizm potansiyelini, Çin medya organları ve sosyal medya platformları üzerinden Çin kamuoyuna ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki teknoloji, iletişim ve medya alanındaki iş birliklerinin de güçleneceğine dikkat çekiliyor.

Çinliların Türkiye programı

Çinli heyet, Türkiye gezisine yarın İstanbul Pera Müzesi'nde başlayacak, gezi ertesi gün tarihi yarımada gezisi ve Boğaz'da tekne turu ile devam edecek. Heyet, 28 Haziran Perşembe günü İstanbul Modern ve Teknopark İstanbul'u ziyaret edecek, gelecekte düşünülen ortak projelere dair görüş alışverişinde bulunacak.

İstanbul programının ardından heyet, 28 Haziran akşamı Kuşadası’na geçecek. Heyetin gezi programında 29 Haziran Cuma günü Efes Antik kent, Şirince ve Güvercin Adası gezileri ve 30 Haziran Cumartesi günü de Afrodisias Antik Kent'i gezisi yer alıyor. 1 Temmuz Pazar günü Fethiye'ye geçecek heyet, Kayaköy Antik Kent, Fethiye Müzesi, Kaya Mezarları'nı ziyaretlerinin ardından Fethiye Belediye Başkanı ve Fethiye Ticaret Odası Başkanı ile bir araya gelecek. 2 Temmuz Pazartesi günü Fethiye'den Mavi Tura çıkacak Çinli heyet, 3 Temmuz'da Fethiye şehir turunun ardından Türkiye'den ayrılacak.

Heyet kimler oluşacak

Çinli heyet şu isimlerden oluşuyor:

"Lu Fei: Gazeteci. Yüksek yapay zeka teknolojisine dayanan haber ve bilgi hizmeti sunan bir mobil aplikasyon şirketi Yidian-Zixun'ın temsilciliğini yapıyor. Toplam kullanıcı sayısı 560 milyon olan şirket, günlük 59 milyon aktif kullanıcısı ile Çin'in en büyük ikinci mobil bilgi platformu konumunda.

NI Leichu: SOHU'nun yazarı, Weibo'da 490 milyon hayranı var. Belgesel, manzara, yiyecek ve hava fotoğrafçılığında uzman.

Zhang Nan: Yidian-Zixun Medya'da çalışıyor. Yidian-Zixun, okuyucu yorumları ve anketlerine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde en başarılı medya grubu seçildi.

Gejia: İnternet medyasının gelişim tarihi konusunda araştırmaları var. Araştırmacı ve gözlemci. Haber yayıncılığı ile internet araştırması ve kamuoyu analizleri yapıyor. İnternet Sorunları adında bir kitabı var.

Wang Guanxiong: İnternet yatırımları ve teknoloji endüstrisinde profesyonel deneyimleri var. Alibaba yazılım pazarının eski müdürü. Wanda elektrik şirketinde üst düzey yönetici. 2015 yılında Şangay İnternet Profesyonel Komitesi tarafından uzman grubunun bir üyesi olarak atandı. Pekin Üniversitesi ve Şangay Jiaotong Üniversitesi'nde uzun yıllar ders veriyor. Çin mobil ve l'oreal gibi ünlü firmalarda eğitimler verdi.

Lan Xi: İnceleme ve çeşitli web sitelerine sahip, www.zhulu.com'un kurucusu ve We Weibo adlı sosyal medya platformunda 816 bin hayranı var.

Lu Thomas Luo T: San Francisco'da CBNweekly'nin baş muhabiri olarak Tsinghua Üniversitesi’nden mezun oldu. (Çin İş Haberleri) Ping PingWest'in kurucusu ve baş editörüdür.

Yang Miao: 10 yıl gazetecilik yaptı. 2014 yılından bu yana yeni medya gazetecilerinin 'Shanzhai Basın Toplantısı'nı yürütüyor ve bu süre boyunca medya iletişimi organizasyonunun ilk başkanı seçildi. 4 Temmuz 2015'te, medya eğitimi üzerine odaklanan ve gazetecilere ve uygulayıcılara iş öğrenme ve çevrimdışı iletişim hizmetleriyle profesyonel, interaktif ve hızlı yinelemeli iletişim konseptleri sunan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Shi Yilong: Çevrimiçi yıldız ve fotoğrafçı

Miao Lu: Eski CCTV programı editörü, kısa video çekimi, hava drone, kaykay, video post-düzenlemede çok iyi. Shi Yilong & Miao LuOnline'nın Weibo'da 440 bin takipçisi var.

Hu Yuan: Uluslararası Finansal Raporu Direktörü olan Hu Yuan, CCTV Channel 2'de kapsamlı bir finans programı yapıyor. Bu program, Çin'deki en yetkili ve profesyonel finansal raporları temsil eden 'küresel vizyon, küresel pazar, küresel kaynaklar ve küresel bilgelik' üzerinde duruyor.

Li Wei: Gazeteci. People.cn, Kişiler'in günlük resmi web sitesi. Çin Komünist Partisi'nin bu sayfadaki yazarı.

Li Yiqing: Orta Doğu muhabiri. Çin'deki en etkili haber merkezlerinden biri olan PAPER'da çalışıyor."