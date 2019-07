Çin'in vitrini: Şanghay

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ŞANGHAY (AA) - Birkaç asır öncesine kadar küçük bir balıkçı kasabası olan bugünün dev metropolü Şanghay, Çin'de dışa açılımın mimarı olan Dıng Şiaoping'in reform ve pazar ekonomisi hamlesiyle 1990'dan itibaren ülkenin lokomotif gücü haline geldi.

26,32 milyonluk nüfusu ve kozmopolit yapısıyla dikkati çeken Şanghay, tarihi boyunca geçirdiği isyan ve işgaller gibi büyük sorunların ardından 1990'da Şanghay borsasının kuruluşu ve 1992'de merkezi hükümetin pazar ekonomisinin geliştirilmesi için verdiği yetkiyle Çin'in ekonomi devi olma serüvenine başladı.

Çincede "denizin üzerine" anlamına gelen Şanghay, ülkenin doğusunda "bereket havzası" olarak adlandırılan Yangzte Nehri deltasında konumlanıyor.

Başkent Pekin, Tiencin ve Çongçing ile eyalet düzeyindeki 4 şehirden biri olan Şanghay, ülkede modern ekonominin kalesi olarak görülüyor.

Gökdelenler şehri

Şanghay, 150 metreden uzun 126 gökdelene ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle Hong Kong, New York ve Dubai'nin ardından en çok gökdelene sahip dördüncü kent olan metropoldeki 125 katlı Şanghay Kulesi, 632 metre uzunluğuyla kentin simge yapıları arasında yer alıyor.

Ayrıca kentin doğu yakasındaki finans bölgesi Luciazui'de bulunan Şanghay Finans Merkezi, Cinmao Kulesi, Dünya Ticaret Merkezi ve Plaza 66 da Şanghay Kulesi'nin ardından kentteki en büyük 5 gökdelen arasında bulunuyor.

Batı mimarisiyle 20. yüzyıl Avrupası'nı andıran görkemli binaların bulunduğu "Vay Tan" (Dış Sahil Kordonu) ise önceden Avrupa bankalarının Asya şubelerine ev sahipliği yaparken şimdilerde büyük Çin bankalarının merkez binalarının bulunduğu yer olarak göze çarpıyor.

Diğer yandan Vay Tan bölgesinin yakınındaki Nancing Yürüyüş Caddesi de kente gelen turistlerin alışveriş için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Çin'in "deney odası"

Şanghay, Çin'in dışa açılan yüzü olmasının yanı sıra ülkenin "deney odası" işlevini de görüyor. Pekin yönetiminin yürürlüğe sokacağı yeni düzenleme ve uygulamalar, önce Şanghay'da test ediliyor.

Bu yönüyle daima "Çin'in ilerisinden giden" Şanghay, Çinli yetkililerin ülke geneline yaymayı planladığı sosyal imkan ve avantajlardan da öncelikli olarak yararlanabiliyor.

Uluslararası bir metropol olan Şanghay, Çin'in genel olarak sosyal ve ekonomik kalkınmasında büyük rol oynuyor.

Şanghay, ülke nüfusunun sadece yüzde 1,81'i ve ülke topraklarının yüzde 0,06'sıyla ülkenin finansal gelirine yaklaşık yüzde 8 katkıda bulunuyor.

2018 verilerine göre, kişi başına düşen milli gelirin 135 bin yüen (yaklaşık 19 bin 622 dolar) olduğu dev metropol, 1,43 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in "göz bebeği" olmasının yanı sıra Asya'da da "Doğu'nun incisi" olarak nitelendiriliyor.

Muhabir: Tevfik Durul