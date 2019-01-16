KONYA (AA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Çin'in "Eğitim Kampı" olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük kampların Nazi Almanyası uygulamalarını andırdığını söyledi.

Uysal, İHH Konya binasında yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının kapatılması gerektiğini belirterek, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi.

Doğu Türkistan'ın Çin yönetimi tarafından işgal edildiği 1949 yılından beri çeşitli insan hakları ihlalleriyle gündeme geldiğini ifade eden Uysal, "Doğu Türkistan Komünist Parti sekreteri Chen Chuanguo'nun 2017 nisan ayından itibaren Uygurları, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları, Çin için yüz kızartıcı yeni bir insan hakları ihlalidir." dedi.

- Nazi Almanyası uygulamaları

Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük kampların, Nazi Almanyası uygulamalarını andırdığını belirten Uysal, "Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken, aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir." şeklinde konuştu.

Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlara yönelik dini baskıların gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Uysal, "Çin yönetimi, Uygurlara yönelik asimilasyon adımlarına hız vererek, "İkiz Akraba" politikasını uygulamaya koymuştur. Buna göre erkekleri "eğitim kamplarına" gönderilen ailelere Çinli bireyler zorla yerleştirilerek mahremiyet zedelenmekte ve Uygurlar sıkı takibe alınmaktadır." dedi.

Uysal son olarak, "Uygurların İslami geleneğe uygun şekilde evlenmesi yasaklanmıştır. Uygur kızlarına Çinlilerle zorunlu evlilikler yaptırılarak, milli ve dini kimlik asimile edilmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.











