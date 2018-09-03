Çin'den Afrika'ya 60 milyar dolarlık yardım sözü

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, übaşkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda yer alan Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen 2018 Çin-Afrika İşbirliği Forumu Pekin Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Pekin hükümetinin Afrika’ya 60 milyar dolar yardımda bulunacağını söyledi.

60 milyar dolarlık yardımın, 15 milyar doları hibe, 20 milyar doları faizsiz kredi, 10 milyar doları özel kalkınma fonu, 5 milyar doları Afrika’dan Çin’e ithalatı destekleme fonu, 10 milyar doları da Çinli iş adamlarının gelecek 3 yıl boyunca Afrika'da yapacağı yatırım tutarı olacak.

Şi, en az gelişmiş ülkeler, ağır borç yükü altındaki ülkeler ile fakir ülkelerin borçlarından muaf tutulacağını kaydetti.

Çin ile Afrika arasında kalkınma ve yardım programları

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin gelecek 3 yılda Afrika ülkelerinde endüstriyel gelişim, altyapı bağlantıları, ticaretin kolaylaştırılması ve yeşil kalkınma alanlarında büyük projeler yürüteceğini ifade etti.

Afrika Birliği ile altyapı iş birliği planını şekillendireceklerini vurgulayan Şi, Çinli firmaların kıtanın altyapı gelişiminde yap-işlet-devret dahil çeşitli modellerde yer almasını destekleyeceklerini ve kıtadan Çin’e yapılan ithalatı artıracaklarını söyledi.

Şi, Çin’in ayrıca Afrika’da doğal afetlerden etkilenen ülkelere bir milyar yüen (117 milyon dolar) tutarında acil insani gıda yardımı göndereceğini belirterek, tarım alanında da 50 zirai yardım programının yapılacağını ve kıta ülkelerine 500 tarım uzmanın gönderileceğini ifade etti.

Afrika’da 50 bin öğrenciye hükümet bursu imkanı vereceklerini belirten Şi, Afrikalı girişimcilerin yapacağı küçük işletmeleri destekleyeceklerini de dile getirdi.

Şi, 2015’te düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu Johannesburg Zirvesi’nden bu yana kıtada çok sayıda demiryolu, otoyol, havalimanı, liman ve diğer altyapı yatırımları projeleri ile ekonomik ve ticari işbirliği bölgeleri inşa ettiklerini dile getirerek, güvenlik, bilim, eğitim, kültür, sağlık, toplum refahının artırılması ve insani değişimler alanlarında ülkesinin Afrika ile işbirliğinin derinleştiğini anlattı.

Afrika'nın iç işlerine müdahale edilmeyecek

Çin’in Afrika ile ilişkilerinde eşitlik, dostluk ve samimiyetin kıymetini bildiğini dile getiren Çin Devlet Başkanı Şi, Çin’in Afrika ile ilişkilerinde kıta ülkelerinin kendi ulusal şartlarında kalkınmasına ve iç işlerine müdahale edilmeyeceği, yapılacak yardımlarında herhangi bir siyasi koşul öne sürülmeyeceği ve finansal yatırımlarda siyasi çıkar talep edilmeyeceği şeklinde bir yaklaşımın izleneceğini söyledi.

Şi, "Hiç kimse Çin-Afrika halklarının birliğine zarar veremez." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, Afrika ülkelerini ağır şekilde borçlandırdığı eleştirilerini reddediyor.

Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC), kurulduğu 2000 yılından bu yana ilki 2006’da Pekin’de, ikincisi de 2015’te Johannesburg’da olmak üzere iki kez zirve düzenledi.

Bu yıl Pekin'de düzenlenen üçüncü zirveye 50'den fazla Afrika ülkesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.

Muhabir: Fuat Kabakcı